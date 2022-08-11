Жители Среднеуральска уже четыре дня сидят без воды, в магазинах ее тоже нет

Жители Среднеуральска с понедельника сидят без холодной и горячей воды. По словам горожан, подвоз до сегодняшнего дня организован не был, бутылированная вода в магазинах закончилась, а где-то на нее подняли цены до 300 рублей за 5 литров. Прокуратура начала проверку.

Как пишут жители в паблике «Реальный Среднеуральск» в «ВКонтакте», холодную воду без объявления отключили еще в понедельник, 8 августа. Горячей нет еще с прошлой недели из-за проведения плановых ремонтов. В итоге тысячи людей не могут ни принять душ, ни помыть посуду.

«Пошёл 4 день, а мы все также без воды. У нас (жители дома по ул. Калинина) даже ржавая вода не бежит. Вообще никакой нет. Дайте хотя бы ржавую!!! Хоть бачок унитаза набрать. А то мы буквально сливаем деньги в унитаз. Покупаем воду для туалета. В магазинах вода тоже кончается. Удалось сейчас купить бутылку аж за 300 р., чтобы хотя бы кушать приготовить», – цитируют в группе жителя Среднеуральска. В комментариях эту информацию подтверждают.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что по ситуации с водоснабжением Среднеуральска уже начата проверка местного Водоканала. «Установлено, что с 6 августа в результате плановых ремонтных работ сетей горячего водоснабжения Среднеуральской ГРЭС возникла потребительская нагрузка на сети холодного водоснабжения. Вследствие этого вышло из строя насосное оборудование одной из семи скважин, обеспечивающих подачу воды в объекты города, в результате чего в части жилых домов Среднеуральска снижен напор холодной воды. Организован подвоз воды населению», – говорится в сообщении ведомства.

Жители Среднеуральска возражают: подвоз воды администрация организовала только сегодня, на четвертые сутки без воды. Адреса, где стоят цистерны цистерну, можно будет найти на сайте мэрии.

Когда именно появится вода из кранов, пока неизвестно. «Сейчас для увеличения производительности и напора воды МУП «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство» осуществляет ремонт имеющегося оборудования и монтаж дополнительного насосного оборудования скважин. Сотрудники прокуратуры Верхней Пышмы контролируют качество и сроки выполнения работ», – сообщают в прокуратуре. Надзорные ведомства оценят соблюдение мэрией и коммунальными предприятиями города законов по организации бесперебойного водоснабжения.

Как ранее писал «Новый День», на Среднеуральской ГРЭС с 6 по 20 августа проводятся плановые работы, поэтому в Среднеуральске, Верхней Пышме отключено горячее водоснабжение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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