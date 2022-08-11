Мэр объяснил, куда делась вся вода

Мэр Среднеуральска Александр Ковальчик подтвердил, что в городе действительно есть проблемы с водоснабжением, и объяснил, кто в этом виноват.

«Огромный водоразбор, все поливают огороды. По сравнению с июлем он увеличился почти в два с половиной раза. Для регуляции и наполнения резервуаров отключаем воду в 22:00 и заполняем на следующие сутки, пока по-другому никак. Отдали в ремонт насосы на резервных скважинах, как их запустим, ситуация стабилизируется», – приводит его слова «Реальный Среднеуральск».

Напомним, прокуратура проводит проверку местного Водоканала. Горожане сообщают, что без воды сидят четвертые сутки (в городе также нет горячего водоснабжения из-за ремонта на Среднеуральской ГРЭС), подвоз, по их словам, не был обеспечен, цены на питьевую воду в магазинах резко взлетели, а где-то бутылированная вода и вовсе кончилась.

Среднеуральск, Елена Сычева

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