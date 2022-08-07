У футбольного клуба «Урал» меняется тренер

Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера «Урала», – сообщает Sport24. По неподтвержденным данным, новым тренером может стать Александр Кержаков.

Игорь Шалимов, ранее работавший в «Краснодаре» и «Ахмате», стал тренером «Урала» в авнусте 2021 года. Контракт с 52-летним специалистом был рассчитан на 2 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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