Теперь официально: Игорь Шалимов покинул пост тренера ФК «Урал»

Руководство футбольного клуба «Урал» сегодня официально отправило в отставку главного тренера «Урала». Причиной называют неудачный старт команды в новом сезоне. В первых четырех матчах «Урал» не набрал ни одного очка, забил всего один мяч, а пропустил 10.

«Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения», – заявил президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший помощник Игоря Шалимова Евгений Аверьянов. Он будет готовить «Урал» к ближайшему матчу чемпионата – в Воронеже против местного «Факела». О дальнейших кадровых решениях будет объявлено дополнительно. Как ранее писал «Новый День», источники говорят, что главным тренером «Урала» может стать Александр Кержаков.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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