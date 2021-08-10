Главный тренер ФК «Урал» ушел в отставку

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев подал в отставку. Решение было принято совместно с руководством футбольного клуба, говорится в официальном заявлении команды.

Сейчас «Урал» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После трех туров в активе команды всего одно очко. Вчера екатеринбуржцы проиграли выездной матч «Сочи» со счетом 0:2.

Юрий Матвеев работал в тренерском штабе «Урала» с 2008 года. В прошлом году он возглавил основную команду, под его руководством клуб закончил сезон на 12-м месте в РПЛ.

«Вся моя тренерская карьера связана с футбольным клубом «Урал». За эти годы было очень много ярких и приятных мгновений. Здесь меня окружали настоящие профессионалы и надежные люди. Благодарю руководство, игроков, тренеров, администраторов, докторов, массажистов, переводчиков за совместную работу и поддержку! Особенно хочу отметить болельщиков «Урала». Всегда ощущалась их вера в команду, что очень помогало в работе», – прокомментировал свой уход Матвеев.

Новым главным тренером ФК «Урал» назначен Игорь Шалимов. Контракт с российским специалистом рассчитан на два года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.08.21

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