На режевской трассе снова пробки из-за серьезного ДТП: две легковушки столкнулись «лоб в лоб» (ФОТО)

На трассе Екатеринбург-Реж автомобиль Nissan выехал на встречку и врезался в Lifan. Машины – всмятку, пострадали два человека.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около 12 часов дня на 38 километре дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan двигался со стороны Екатеринбурга, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся «лоб в лоб» с автомобилем Lifan. От удара один из автомобилей отбросило в кювет.

«В результате аварии пострадали два человека. Водителя Nissan 1969 года рождения госпитализировали в больницу Березовского с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом грудины, сотрясением головного мозга. У девушки-пассажирки из автомобиля Lifan диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом пальцев правой ноги», – сообщили в ГИБДД.

По словам автоводителей, движение на Режевской трассе было затруднено в течение нескольких часов: пробки скопились в обе стороны.

Напомним, в минувшую пятницу на этой же автодороге столкнулись фура и фургон хлебзавода, тогда пробка растянулась на несколько километров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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