Уральский бизнесмен грозит подать в суд на министра транспорта Великобритании

Основатель оператора «Мотив», уральский бизнесмен Виталий Кочетков грозит подать на британского министра Гранта Шаппса в суд за клевету, – пишет издание The Sunday Times. Якобы, причиной возможного конфликта стало эмоциональное видео, которое записал Шаппс в день задержания яхты бизнесмена. В нем министр горячо поддерживает такие санкции.

Напомним, яхту Виталия Кочеткова еще в конце марта 2022 года задержали в Великобритании. Financial Times писала, что судном бизнесмен владеет через компанию Portsmouth Maritime, зарегистрированную в Сент-Китс и Невис, а ее стоимость оценивается в 38 миллионов фунтов стерлингов.

«Министр приветствовал захват яхты за 38 миллионов фунтов стерлингов, поэтому россиянин грозится подать на Гранта Шаппса в суд за клевету, – пишет сегодня The Sunday Times. – Если бы не это [спецоперация в Украине] суперяхта Phi стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов скользила бы по голубым водам Средиземного моря в эти выходные, в то время как ее пассажиры наслаждались роскошью на борту.

За плату в размере 500 000 евро (421 000 фунтов стерлингов) в неделю гости могут пользоваться бассейном с пресной водой, кинотеатром под открытым небом, ванными комнатами из черного мрамора и «бесконечным» винным погребом. Вместо этого 192-футовая лодка томится в доке на Кэнэри-Уорф в восточном Лондоне, откуда она почти не двигалась с тех пор, как в марте ее взяли на абордаж сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и вручили уведомление о задержании. Яхта является самым громким принадлежащим России активом, на который нацелилось британское правительство в ответ на начало украинского конфликта».

Напомним, ранее также была задержана яхта Axioma, которая принадлежит другому уральскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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