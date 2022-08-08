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Понедельник, 8 августа 2022, 10:10 мск

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«Автомобилист» представил новую форму в красно-черном цвете (ФОТО)

Фото ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» представил новую игровую форму на сезон 2022/2023. Домашние джерси хоккеистов выполнены в красных цветах с черными вставками. На лицевой стороне размещен спонсорский логотип. В аналогичном стиле сделаны гостевые комплекты формы, основным цветом стал белый.

Презентация прошла накануне в парке Маяковского, где хоккейная команда организовала встречу с болельщиками. «Автомобилист» прибыл полном составе, включая основных игроков, тренерский штаб, персонал и руководство клуба. Отдельно были представлены новички команды: вратарь Игорь Бобков, защитник Денис Баранцев, нападающие Кертис Волк, Олег Ли, Арсен Хисамутдинов, Максим Денежкин и Сергей Широков.

Пообщавшись с болельщиками, хоккеисты и тренеры исполнили вместе с фанатами командную кричалку, а затем раздали автографы всем желающим. Уже сегодня «Автомобилист» вылетает в Магнитогорск, чтобы принять участие в предсезонном турнире – мемориале Ивана Ромазана.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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