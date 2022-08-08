На реке Тавде опрокинулась лодка, пропал подросток

В Тавдинском районе Свердловской области пропал подросток, выпавший из моторной лодки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, вчера утром юноша 2007 г.р. вместе со знакомым отправился на рыбалку на резиновой моторной лодке. Возле деревни Тормоли лодка опрокинулась, и оба рыбака оказались в воде. Старший смог самостоятельно выбраться на берег, а подросток пропал. Ведутся поисковые мероприятия.

Прокуратура начала проверку, которая даст оценку деятельности органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.

Тавда, Елена Владимирова

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