В полиции рассказали про пропавшего на реке Тавде подростка: занимался спортом, но не умел плавать

На реке Тавде водолазы продолжают поиски 15-летнего подростка, который на рыбалке выпал из моторной лодки и пропал. Мальчик – из благополучной полной семьи, занимался спортом, но, к сожалению, не умел плавать. Его друга спасли рыбаки.

Напомним, вчера утром юноша 2007 г.р. вместе со знакомым отправился на рыбалку на резиновой моторной лодке. Возле деревни Тормоли лодка опрокинулась, и оба рыбака оказались в воде. Старший смог выбраться на берег, а подросток пропал.

Тавдинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области по данному факту начата проверка. Установлено, что мальчик со своим знакомым рыбачил на реке Тавде и они уже собирались домой. Когда ребята стали завели мотор, лодка рванула с места и перевернулась. Парни оказались в воде. Один из пострадавших скрылся под водой, а второму помогли рыбаки, оказавшиеся поблизости.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подросток воспитывается в полной семье. «Ни он сам, ни семья на учёте в полиции не состояли. По имеющимся данным, юноша не умел плавать, хотя занимался спортом, играл в хоккей в городской команде. Более взрослый напарник сообщил полицейским, что когда лодка перевернулась, то ударила их. В настоящее время в поиске пропавшего подростка задействованы 4 водолаза. Собранные по данному факту ЧП материалы представители МВД передали для принятия процессуального решения в районный СКР», – отметил полковник Горелых.

По результатам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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