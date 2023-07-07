Осужден рыбак, по вине которого утонул его 15-летний спутник

В Тавде 27-летний мужчина признан виновным по уголовному делу о гибели на рыбалке 15-летнего подростка. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщили в СУ СКР Свердловской области.

Трагедия произошла 7 августа 2022 года. Мужчина и его 15-летний знакомый поехали на рыбалку на резиновой лодке с мотором. Старший рыбак на реке выпил. В какой-то момент оба переместились на корму, центр тяжести у лодки был смещен, и рыбаки упали в воду, где были ранены лопастями работающего мотора. Спасательных жилетов у них не было. Взрослому мужчине удалось выбраться на берег, а подросток утонул. Его тело нашли только через несколько дней.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что подросток воспитывался в полной семье, ни он сам, ни семья на учете в полиции не состояли. По имеющимся данным, юноша не умел плавать, хотя занимался спортом, играл в хоккей в городской команде.

Тавда, Елена Владимирова

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