В Ленинском суде Екатеринбурга возобновилось чтение приговора экс-начальнику полиции (ФОТО)

Сегодня в Ленинском суде выносят приговор по делу бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, которого обвиняли в получении взятки и незаконном хранении оружия. Как передает «Новый День», слушание возобновилось после перерыва, пока приговор зачитан менее чем наполовину. Трифонов настаивает на своей невиновности, но полагает, что приговор будет обвинительным.

Напомним, государственный обвинитель Георгий Паникаров просил назначить Трифонову 9,5 лет колонии строгого режима, а также взыскать с него штраф 20 млн рублей и лишить звания.

Трифонова задержали в Москве осенью 2019-го, по версии следствия, в 2015 году он взял 7,5 млн рублей у зампреда банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, чтобы возбудить уголовное дело в отношении одного из должников коммерческого учреждения. Сам Трифонов, который находился под стражей с сентября 2020 года, своей вины не признает. Ранее он пояснял, что уголовное дело в отношении него начали, чтобы выбить показания на бывшего начальника свердловского полицейского главка Михаила Бородина, главу МВД Владимира Колокольцева и его зама Аркадия Гостева.

В основу уголовного дела в отношении Трифонова легли показания бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майора Эдуарда Воронина, которого также обвиняли во взяточничестве, однако он пошел на сделку со следствием, дав показания на бывшего заместителя главы Свердловского полицейского главка Владимира Романюка и своего бывшего начальника Игоря Трифонова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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