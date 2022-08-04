Экс-начальник полиции Екатеринбурга выступил с последним словом в суде: «Готов сидеть, пока суд не разберется»

Сегодня бывший начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов, которого обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия, выступил с последним словом в суде. Его, напомним, задержали осенью 2019 года – по версии следствия, в 2015 году он взял 7,5 млн рублей у зампреда банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, чтобы возбудить уголовное дело в отношении одного из должников коммерческого учреждения.

В основу уголовного дела в отношении Трифонова легли показания бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майора Эдуарда Воронина, которого также обвиняли во взяточничестве, однако он пошел на сделку со следствием, дав показания на бывшего заместителя главы Свердловского полицейского главка Владимира Романюка и своего бывшего начальника Игоря Трифонова. Романюк в итоге был приговорен к 8,5 годам лишения свободы, приговор Трифонову огласят в понедельник, 8 августа, государственный обвинитель Георгий Паникаров просил назначить экс-главе екатеринбургской полиции 9,5 лет колонии строгого режима, а также взыскать с него штраф 20 млн рублей и лишить звания.

В последнем слове Трифонов подчеркнул, что невиновен. Он обратился ко всем, кто служит в органах. «Как генерал-майор полиции, как человек, который служил 33 года в системе и которого хотят лишить всего по оговору одного человека, я хочу обратиться к тем действующим сейчас руководителям, которых мне предлагали оговорить, Михаилу Бородину, Аркадию Гостеву, Владимиру Колокольцеву. Ко всем сотрудникам органов внутренних дел, ко всем, кто носит погоны. К конвою. К моим коллегам. Служите честно! Будьте такими, каких я вас знаю! Пусть еще будет сто подобных уголовных дел возбуждено по надуманным основаниям, но я вас никогда не оговорю, потому что я настоящий офицер. [Пусть] я буду сидеть, как сказал следователь Маслов, пожизненно, и из года в год будет возбуждаться по уголовному делу. Я готов. Но главное – не попасть в тюрьму к Богу. А здесь… ну что ж, мы здесь все временно. Главное там, в вечной стране, быть в райских кущах. Это я говорю как верующий», – сказал Трифонов.

Он напомнил, что не мог высказаться раньше. «Во время доследственной проверки мне никто не дал возможности высказать свое мнение к фактам. Следствие решило взять нахрапом, решило воспользоваться тем, что негодяи, как Воронин, готовы оговорить любого человека, лишь бы самому уйти от ответственности. [Потому что] оговорив, можно продолжать ездить на «Ленд Крузере», воспитывать своих детей такими же, как он сам, – вот что страшно для будущего России, и продолжать спокойно жить, пользуясь всеми материальными благами. Теми, которые у него были обнаружены при обыске и которые у него не изъяты. А мне гособвинитель просит 20 млн штрафа, 9,5 лет лишения свободы, лишения всего – и пенсии, и госнаград. И самое страшное – подлость, основанную на трусости, могут узаконить именем Российской Федерации», – подчеркнул он.

Трифонов процитировал стихи Евгения Евтушенко: «И поэт-то застойных времен, но ничего не меняется. Хочу привести отрывок:

«…И хотел бы я быть

человеком в любой ипостаси:

хоть под пыткой в тюрьме гватемальской,

хоть бездомным в трущобах Гонконга,

хоть скелетом живым в Бангладеше,

хоть нищим юродивым в Лхасе,

хоть в Кейптауне негром,

но не в ипостаси подонка…

И хотел бы я счастья,

но лишь не за счет несчастливых,

и хотел бы свободы,

но лишь не за счет несвободных…»

Не правда ли, похоже на нынешнюю ситуацию?» – спросил Трифонов.

Он вспомнил и знаменитую фразу из «Место встречи изменить нельзя». «Ели вы помните, Шарапов уже хотел сказать Жеглову, что Груздев невиновен, а тот своим басом сказал: «Будет сидеть! Я сказал». Вот так и тут: «Будет сидеть», – сказал гособвинитель. Сказал следователь Маслов. Сказал Ленинский суд. Груздева отпустили – разобрались. А как тут будет? Будет как после смерти Сталина? Когда с 1937 года по 1953 миллионы [были осуждены], а потом были реабилитированы? Так же будет и тут. И мои потомки будут гордиться тем, что у них был такой предок, что была у него такая жена, которая все это вынесла, дети, которые это вынесли. Младший ребенок – она у меня отличница, единственная в классе, завидуют ей дети. К ней подходят и говорят: «У тебя папа в тюрьме?». Она отвечает: «Да». А они ей: «А не надо было преступление совершать». И она рыдает по четыре часа в день – десять лет ребенку», – рассказал Трифонов, едва сдерживая слезы.

Он подчеркнул, что невиновен, и никакой выгоды не получал. «Деньги у Воронина в ценностях имеются, наверняка все это приобретено после 2015 года. А у генерала Трифонова только патроны самодельные. Выгода этих людей без сомнения есть», – сказал он.

Экс-глава полиции Екатеринбурга обратился к своим близким: «Так получилось, что стрелочки на мне сошлись, но дальше они никуда не пойдут. Подлость на этом закончится, на Воронине эта мерзость и пакость закончится. Сижу я, страдаете вы – такая доля. Бог не дает испытаний больше, чем человек смог бы вынести. Мы сможем».

Он выступил и в адрес журналистов. «В тюрьме нет возможности читать интернет, запрещено. Но судя по тому, что говорит мой адвокат, что пишут мои близкие, все объективно освещается – спасибо. Поддерживайте тех порядочных людей, которые волею судеб оказываются в подобной ситуации», – попросил он.

В завершение он сказал, что на него оказывалось давление. «Не хотелось бы, чтобы сбылись слова следователя, Маслова, пророка, который все эти решения суда предвидел, который сказал: «На твоем примере, генерал, мы научим тех несговорчивых, чтобы они делали то, что скажем им мы, и суд это засилит». Не хотелось бы, чтобы они сбылись. А хотелось бы, чтобы сбылись слова прокурора, сказанные дважды: «После изучения всех материалов ничто не помешает вынести оправдательный приговор в отношении Трифонова, если возникнут какие-то сомнения». А тут и сомнений нет – я не совершал это преступление. Сомнений нет, что Воронин точно ушел от ответственности, получив эти деньги и легализовав их в нажитое имущество преступным путем. Я еще раз обращаюсь к суду: я готов сидеть столько, сколько нужно, чтобы суд принял решение, изучив все материалы, не завтра, не в понедельник, главное, чтобы было принято решение не то, которое было сформировано еще до того, как поступило дело в суд на рассмотрение», – сказал он.

Напомним, по версии следствия, Трифонов, будучи начальником полиции Екатеринбурга в 2015 году взял 7,5 млн рублей у зампреда банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, чтобы возбудить уголовное дело в отношении одного из должников коммерческого учреждения. Трифонов, который находился под стражей с сентября 2020 года, свою вину не признает. Ранее он пояснял, что уголовное дело в отношении него начали, чтобы выбить показания на бывшего начальника свердловского полицейского главка Михаила Бородина, главу МВД Владимира Колокольцева и его зама Аркадия Гостева.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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