Официально: экс-начальник УМВД Екатеринбурга обвиняется в получении взятки от экс-банкира

Бывшему начальнику УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову официально предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а бывшему заместителю председателя правления ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» в городе Екатеринбурге Олегу Коноплёву – по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, в 2015 году тогда еще начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов через посредников получил от Коноплёва взятку в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника банка «Кольцо Урала».

По результатам следственных действий получены доказательства, достаточные для задержания и привлечения к уголовной ответственности участников коррупционных схем. По ходатайству следствия в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Игорь Трифонов был задержан в Москве в прошлую пятницу, 18 сентября. Олег Коноплёв был задержан накануне в Екатеринбурге, а сегодня суд отправил его под стражу на 1 месяц 25 суток – до 16 ноября.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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