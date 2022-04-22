Бывшего начальника УМВД Екатеринбурга оставили под стражей

Свердловский областной суд отменил постановление о домашнем аресте бывшего главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, который обвиняется в получении крупной взятки.

Ранее решение об изменении меры пресечения экс-полицейскому 15 апреля принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Защита обвиняемого добилась, чтобы Трифонова перевели из-под стражи на домашний арест. Но постановление обжаловал прокурор.

«Рассмотрев доводы апелляционного представления и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, удовлетворив представление прокурора», – сообщили в пресс-службе облсуда. По прежнему решению суда Игорь Трифонов останется под стражей по 8 мая включительно.

Бывший начальник городского УМВД обвиняется в получении взятки в особо крупном размере – часть 6 статьи 290 УК РФ и по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия». В сентябре 2019 года Трифонова задержали в Москве. По версии следствия, взятку он получил в 2015 году от Олега Коноплева, тогдашнего заместителя председателя правления ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» в Екатеринбурге. Сумма взятки – 7,5 миллиона рублей. Деньги были переданы через посредников, сейчас они тоже под следствием. Предполагается, что за эту сумму Игорь Трифонов должен был оказать содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника банка «Кольцо Урала».

Сам экс-полицейский свою вину не признает и заявляет, что дело было сфальсифицировано. Уголовное преследование он связывает с желанием следствия получить показания на бывшего главу ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, который сейчас руководит главком в Воронежской области, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и заместителя министра МВД Аркадия Гостева.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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