В Екатеринбурге продлили арест бывшему начальнику городского УМВД Игорю Трифонову

Суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил арест экс-главы екатеринбургского УМВД Игоря Трифонова до 8 мая 2022 года. Срок его ареста заканчивался 16 декабря 2021.

Адвокат обвиняемого просила изменить меру пресечения на домашний арест. Ольга Кезик заявляла суду, что в Екатеринбурге для Трифонова уже сняли квартиру. Или он мог бы жить в Москве со своей семьей и летать на суд в Екатеринбург. Сам подсудимый тоже утверждал, что в случае изменения меры пресечения он обязуется не скрываться от правосудия, и дал слово офицера.

Также экс-начальник городского УМВД ссылался на ухудшение здоровья: за время пребывания под стражей у него упало зрение.

Но суд эти доводы не счел убедительными и продлил срок пребывания под стражей. Сторона защиты заявила, что будет обжаловать это решение.

Ещё одно ходатайство, предыдущего адвоката Игоря Трифонова, об изменении подсудности, то есть о переносе дела из Екатеринбурга в Москву, Ленинский суд направил на рассмотрение в Верховный суд РФ. Перенести заседание сторона защиты просит из-за недоверия к суду. Заседание по рассмотрению ходатайства отложено до 20 декабря.

Как ранее писал «Новый День», экс-начальник УМВД обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (7,5 млн руб.), а также в незаконном хранении оружия. Игорь Трифонов свою вину не признает, говорит, что дело сфальсифицировано. Уголовное преследование он связывает с желанием следствия получить показания на бывшего главу ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, который сейчас руководит главком в Воронежской области, а также на министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и заместителя министра МВД Аркадия Гостева.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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