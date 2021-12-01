Адвокат экс-начальника екатеринбургского УМВД просит изменить меру пресечения на домашний арест

Ольга Кезик, адвокат бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, которого обвиняют в получении крупной взятки, подала ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест: «На его (Игоря Трифонова) арест наложено имущество, по источнику за рубежом не было данных, у него нет загранпаспорта, он не судим ранее и не оказывал ранее давление на каких-либо лиц по делу, не уничтожал какие-либо доказательства. Прокурор просил продлить меру пресечения до 9 мая 2022 года, но это очень пустые слова были, фактов, почему нужно оставить подзащитного под арестом, прокурор не указал», – пояснила защитник.

Ольга Кезик уточнила, что в Екатеринбурге уже снята квартира, в которой Трифонов будет жить в период разбирательства. «Ни одного конкретного основания, чтобы продлить меру пресечения, кроме особо тяжкого преступления, прокурор не назвал. Этого мало. Скрываться не собираюсь, даю слово офицера», – пообещал суду Трифонов. Он также сообщил, что пока находился под стражей, у него ухудшилось зрение.

Прокурор же просит оставить экс-начальника городского УМВД в СИЗО: «В отношении него уже была ранее избрана мера пресечения и продлевалась. Суд уже установил, что он может скрыться от органов следствия или вести воспрепятствование по делу. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Постоянного места жительства в городе нет, а живет в Москве с семьей. Договор аренды может быть сегодня заключен, а завтра расторгнут».

Судья удалился в совещательную комнату.

Напомним, экс-начальник УМВД Екатеринбурга обвиняется в получении взятки в особо крупном размере – часть 6 статьи 290 УК РФ и по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия». Вину свою не признает, говорит, что дело сфальсифицировано.

В сентябре 2019 года Трифонова задержали в Москве. Взятку он получил, по данным следствия, в 2015 году от тогдашнего заместителя председателя правления ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» в Екатеринбурге Олега

Коноплева. Сумма взятки – 7,5 миллиона рублей.

Игоря Трифонова назначили на должность главы УМВД Екатеринбурга в 2011 году. С поста ушел в 2017 году.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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