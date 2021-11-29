В Екатеринбурге начинается суд над бывшим начальником городского УМВД Игорем Трифоновым

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовал процесс по делу экс-главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова. Рассмотрение уголовного дела должно было начаться сегодня, но заседание перенесли на завтрашнее утро из-за отсутствия адвоката обвиняемого.

Бывший начальник городского УМВД обвиняется по части 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По данным следствия, в 2015 году тогда еще начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов получил взятку в размере 7,5 миллиона рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника банка «Кольцо Урала».

18 сентября 2020 года Игорь Трифонов был задержан в Москве.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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