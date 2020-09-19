Экс-начальник УМВД Екатеринбурга задержан в Москве

Игорь Трифонов, бывший начальник УМВД Екатеринбурга, а впоследствии – глава МВД Карачаево-Черкесии, был задержан в пятницу, 18 сентября, в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным ряда СМИ, его подозревают во взяточничестве, причем речь идет о событиях тех лет, когда Трифонов еще служил в Екатеринбурге.

Напомним, Игорь Трифонов возглавил УМВД Екатеринбурга в июне 2011 года, а покинул эту должность в 2017 году. После этого он был назначен министром внутренних дел Карачаево-Черкесии. С этого поста он ушел в 2019 году.

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