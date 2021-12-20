Рассмотрение дела экс-начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова о взятке перенесли на следующий год

Ленинский районный суд Екатеринбурга отложил заседание по уголовному делу о взятке бывшего главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова с 20 декабря на февраль 2022 года. Об этом «Новому Дню» сообщила Ольга Кезик, адвокат подсудимого.

Дело затягивается из-за того, что в Верховный суд РФ еще не рассмотрел ходатайство стороны защиты об изменении территориальной подсудности, то есть о переносе дела из Екатеринбурга в Москву. Перенести заседание адвокат Трифонова просит из-за недоверия к суду. При этом, по информации Ольги Кезик, следующие заседания в райсуде назначены сразу на три даты: 21, 22 и 24 февраля 2022 года.

«Как суд может, не зная, заберут у него дело или нет, назначать судебное заседание? Может, Верховный суд удовлетворит ходатайство адвоката Трифонова и передаст дело в другой регион? Когда суд назначает сразу три даты судебного заседания, как бы предвосхищая решение Верховного суда, у защиты напрашиваются вопросы», – рассказала Ольга Кезик.

Обвиняется экс-начальник УМВД в получении взятки в особо крупном размере – часть 6 статьи 290 УК РФ и по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия». В сентябре 2019 года Трифонова задержали в Москве. Взятку он получил, по данным следствия, в 2015 году от тогдашнего заместителя председателя правления ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» в Екатеринбурге Олега Коноплева. Сумма взятки – 7,5 миллиона рублей. Передана она была через посредников, которые тоже находятся на скамье подсудимых. За эти деньги Игорь Трифонов должен был оказать содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника банка «Кольцо Урала».

Вину свою Трифонов не признает, говорит, что дело сфальсифицировано. Уголовное преследование он связывает с желанием следствия получить показания на бывшего главу ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, который сейчас руководит главком в Воронежской области, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и заместителя министра МВД Аркадия Гостева.

Как ранее писал «Новый День», Игоря Трифонова назначили на должность главы УМВД Екатеринбурга в 2011 году. До этого с 2004-го он работал сначала замом, потом начальником ОБ УВД Юго-Восточного административного округа Москвы. С поста начальника УМВД ушел в 2017 году, был назначен министром внутренних дел Карачаево-Черкесии, но и этот пост Трифонов покинул в 2019 году.

В начале декабря Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил арест экс-главы екатеринбургского УМВД Игоря Трифонова до 8 мая 2022 года.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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