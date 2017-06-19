Экс-начальник полиции Екатеринбурга возглавил МВД Карачаево-Черкесии

Полковник полиции Игорь Трифонов назначен министром внутренних дел Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается в указе президента России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на этом посту Трифонов, до назначения занимавший должность начальника управления МВД России по Екатеринбургу, сменит Казимира Боташева.

Боташев возглавлял МВД по Карачаево-Черкесии с июня 2013 года, и был освобожден от занимаемой должности в феврале 2017 года. В апреле он был назначен начальником разведывательного управления Национальной гвардии РФ – заместителем начальника главного штаба войск Нацгвардии.

Кроме того, накануне стало известно, что Путин освободил от должности замначальника ГУ МВД РФ по Свердловской области, генерал-майора Владимира Романюка. Указ также опубликован на официальном портале правовой информации. По некоторым данным, Романюка пригласили на руководящую должность в один из федеральных банков в Москву. В правоохранительной середе муссируются слухи о том, что размышляет об уходе из МВД еще один заместитель главного силовика региона – Владимир Миронов. Якобы, его также прельстила работа в близкой государству финансово-промышленной группе.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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