Суд снова перенес рассмотрение дела бывшего главы УМВД Екатеринбурга Трифонова

Ленинский районный суд перенес рассмотрение уголовного дела бывшего главы УМВД Екатеринбурга генерал-майора Игоря Трифонова на 11 часов 1 декабря. Причина: у обвиняемого сменился адвокат, а новый защитник, Ольга Кезик, была нанята вчера и не успела ознакомиться с материалами дела и согласовать позицию с Трифоновым.

«Я вступила в процесс сегодня, так как его прошлый защитник не смог выполнять свои обязательства по болезни. Договор со мной заключили вчера, у Трифонова нет умысла затягивать суд. Мы позицию не согласовали. Доказательства, которые должны быть представлены, не будут представлены в таком случае», – заявила в суде адвокат подсудимого.

Обвиняется экс-начальник УМВД в получении взятки в особо крупном размере – часть 6 статьи 290 УК РФ и по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия». Вину свою не признает, говорит, что дело сфальсифицировано. Уголовное преследование он связывает с желанием следствия получить показания на бывшего главу ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, который сейчас руководит главком в Воронежской области, а также на министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Вместе с Трифоновым на скамье подсудимых находятся бывший начальник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба и бывший сотрудник ОЭБиПК (Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции) УМВД Екатеринбурга Денис Жданов, которых обвиняют в посредничестве при передаче взятки по статье 291 части 4 УК РФ.

Как ранее писал «Новый День», Игоря Трифонова назнчили на должность главы УМВД Екатеринбурга в 2011 году. До этого с 2004-го он работал сначала замом, потом начальником ОБ УВД Юго-Восточного административного округа Москвы. С поста начальника УМВД ушел в 2017 году, был назначен министром внутренних дел Карачаево-Черкесии, но и этот пост Трифонов покинул в 2019 году.

В сентябре 2019 года Трифонова задержали в Москве. Взятку он получил, по данным следствия, в 2015 году от тогдашнего заместителя председателя правления ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» в Екатеринбурге Олега Коноплева. Сумма взятки – 7,5 миллиона рублей. Передана она была через посредников: Кубу и Жданова. За эти деньги Игорь Трифонов должен был оказать содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника банка «Кольцо Урала».

Процесс стартовал в Ленинском суде вчера, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката обвиняемого.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»