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Четверг, 24 сентября 2020, 15:50 мск

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Бывшего зампреда банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева заключили под стражу до середины ноября

Бывшего заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, задержанного накануне в Екатеринбурге, отправили под стражу на 1 месяц 25 суток – до 16 ноября. Защитники имеют право обжаловать решение суда.

Оглашение постановления только что завершилось в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов о домашнем аресте и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 ноября 2020 года. Основания в ходе открытой части заседания (демонстрировалась онлайн) не указывались.

Органами предварительного расследования Коноплев обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами, пояснили «Новому Дню» в Ленинском суде.

Как писали накануне уральские СМИ, бывшего заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева задержали в Екатеринбурге. Якобы его арест связан с уголовным делом в отношении бывшего главы УМВД по Екатеринбургу Игоря Трофимова, который ранее был задержан в Москве.

По данным газеты «КоммерсантЪ», Трофимов якобы в 2015 году способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи в 2013 году кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн рублей УК «Терра» (находится в банкротстве), поручителем по нему выступало ООО «ФОРЭС-химия» (группа «ФОРЭС»). Поручительство по кредиту со стороны своей структуры «ФОРЭС» называл в судах в 2014-2015 годах неправомерным, так как сделка не одобрялась на собрании участников. На основании этого компания пыталась признать сделку мнимой, но суд отказал в этом. Банк «Кольцо Урала» сообщал, что «в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки», – писало издание.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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