Вынесен приговор экс-начальнику полиции Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня суд вынес приговор по делу бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, которого обвиняли в получении взятки и незаконном хранении оружия.

Приговор экс-начальнику полиции Екатеринбурга

Как передает «Новый День», экс-начальник полиции Екатеринбурга Игорь Трифонов признан виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия (особо тяжкое и тяжкое преступление). Суд назначил ему 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Ему запрещено занимать должности в полиции. Его лишили звания и госнаград.

Сам Трифонов вину не признал. Перед судом он прогнозировал, что его отправят в колонию на 10 лет.

Напомним, государственный обвинитель Георгий Паникаров просил назначить Трифонову 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима, а также взыскать с него штраф 20 млн рублей и лишить звания.

Трифонова задержали в Москве осенью 2019-го, по версии следствия, в 2015 году он взял 7,5 млн рублей у зампреда банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, чтобы возбудить уголовное дело в отношении одного из должников коммерческого учреждения. Сам Трифонов, который находился под стражей с сентября 2020 года, своей вины не признает. Ранее он пояснял, что уголовное дело в отношении него начали, чтобы выбить показания на бывшего начальника свердловского полицейского главка Михаила Бородина, главу МВД Владимира Колокольцева и его зама Аркадия Гостева.

В основу уголовного дела в отношении Трифонова легли показания бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майора Эдуарда Воронина, которого также обвиняли во взяточничестве, однако он пошел на сделку со следствием, дав показания на бывшего заместителя главы Свердловского полицейского главка Владимира Романюка и своего бывшего начальника Игоря Трифонова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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