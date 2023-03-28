Суд смягчил приговор бывшему начальнику полиции Екатеринбурга Игорю Трифонову

Свердловский областной суд, рассмотрев жалобу адвоката и апелляцию прокурора, пересмотрел приговор бывшему начальнику УМВД Игорю Трифонову. Ранее экс-полицейский был осужден за получение взятки и незаконное хранение оружия.

Судебная коллегия приняла решение исключить осуждение Трифонова за незаконное приобретение боеприпасов и смягчить назначенное ему по ч. 1 ст. 222 УК РФ наказание до 10 месяцев лишения свободы.

По совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно бывший начальник полиции приговорен к 9 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также Трифонов лишен специального звания генерал-майор полиции и государственной награды медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, суд на три года лишил Трифонова права занимать должности в правоохранительных органах. Также суд постановил конфисковать находящиеся на счетах осужденного деньги в пользу государства.

Как ранее писал «Новый День», Игорь Трифонов был задержан осенью 2019 года. По материалам следствия, в 2015 году он взял 7,5 миллиона рублей у зампреда банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, чтобы возбудить уголовное дело в отношении одного из должников коммерческого учреждения. В основу уголовного дела Трифонова легли показания бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майора Эдуарда Воронина, которого также обвиняли во взяточничестве, однако он пошел на сделку со следствием. Сам Трифонов не признал свою вину.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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