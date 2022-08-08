Заболеваемость Covid-19 в Свердловской области за неделю выросла на 76%

В Свердловской области резкий взлет заболеваемости Covid-19. По данным портала Стопкоронавирус.рф, на 8 августа в регионе зарегистрировано 284 новых случая инфекции. Это на 76,4% больше, чем неделю назад (1 августа – 161 случай). Тем не менее, число госпитализаций не растет. Так, в понедельник в стационары были направлены 14 заболевших свердловчан. Смертельные случаи от Covid-19 остаются единичными (8 августа – один умерший пациент).

Коллективный иммунитет в Свердловской области на сегодняшний день оценивается на уровне 9,5%. Ранее «Новый День» писал, что в последние две недели люди стали чаще приходить в поликлиники на ревакцинацию, но столкнулись с отсутствием препарата «Спутник Лайт». В свердловском оперштабе подтвердили, что сейчас в наличие есть только двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Сроки поставки «Спутника Лайт» неизвестны.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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