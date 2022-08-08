На Екатеринбург опустился смог (ФОТО)

Екатеринбург затянуло смогом. Горожане жалуются на едкий запах гари в воздухе и закрывают окна. Сизая дымка видна во всех районах мегаполиса. Напомним, в окрестностях Екатеринбурга находятся три очага природных пожаров общей площадью 3,55 га. С прошлой недели тлеют торфяники в поселках Рудный и Калиновский.

Ранее уральские метеорологи продлили предупреждение о смоге до 20 часов 9 августа. Из-за безветренной погоды в атмосферном воздухе скапливаются вредные примеси.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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