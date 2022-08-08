Спасатели рекомендуют закрыть окна и больше пить: смог в Екатеринбурге усиливается (ФОТО)

В Екатеринбурге за день значительно ухудшилась ситуация со смогом: дымкой накрыло уже весь город, ощущается сильный запах гари. В МЧС посоветовали закрыть окна, поменьше гулять, пить больше чистой воды и отказаться от курения. Вероятно, смог продержится до середины недели.

Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей выполнять рекомендации: окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);

открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном; употреблять больше жидкости, фруктов и овощей; максимально ограничить курение; избегать употребления спиртных напитков; отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки; чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха). При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога необходимо обращаться к врачу.

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко объясняет появление смога в Екатеринбурге неблагоприятными погодными явлениями и пожарами в ХМАО.

«Неблагоприятные условия сложились из-за присутствия в нашем регионе антициклона, который ослабил ветер, создал застойные явления, что способствует скоплению загрязняющих выбросов в воздухе промышленных территорий. Вместе с тем, по восточной периферии антициклона распространяются дымные шлейфы множественных очагов природных пожаров с территории Ханты-Мансийского автономного округа. Мелкодисперсные продукты горения (дым) достигают северных и восточных районов Свердловской области и проникают частично на территорию Курганской области», – говорит Галина Шепоренко.

По ее данным, ситуация начнет меняться в середине недели. Вероятны кратковременные дожди, усиление и смена направления ветра, что поможет очистить приземный слой атмосферы.

«Постепенно, начиная с северных границ Свердловской области, спадет жара на всей территории Среднего и Южного Урала, установится обычная для данной поры погода. 12-14 августа ожидается температура воздуха ночью 10-15°, днем 20-25°», – сообщила синоптик.

Напомним, смогом Екатеринбург начало затягивать с утра. Уральские метеорологи продлили предупреждение о смоге до 20 часов 9 августа. Из-за безветренной погоды в атмосферном воздухе скапливаются вредные примеси.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»