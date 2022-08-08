Роспотребнадзор проверит качество воздуха в Екатеринбурге

Сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора проведут лабораторные исследования воздуха в Екатеринбурге. Замеры будут сделаны во всех районах города. Напомним, город в течение нескольких часов окутал сильный смог. Екатеринбуржцы жалуются на едкий запах гари.

Санитарные врачи советуют горожанам избегать длительного нахождения на открытом воздухе и не открывать окна в помещениях. Лучше отказаться от курения и чаще промывать глаза, нос и горло. При выходе на улицу можно надеть маску или респиратор. В случае возникновения кашля или одышки, обострения хронических заболеваний, следует обратиться к врачу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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