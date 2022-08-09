На Среднем Урале завтра станет легче дышать

Запах гари будет в Свердловской области ощущаться и сегодня, но синоптики обещают, что уже вечером смог рассеется. «С 20 часов 4 августа до 20 часов 9 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщается на сайте Уральского УГМС.

Накануне регион заволокло дымкой. Екатеринбург затягивать начало еще в первой половине дня, после обеда дышать было уже нечем. Причиной стали лесные пожары в ХМАО. Спасатели рекомендуют закрывать окна и побольше пить. В Роспотребнадзоре заявили, что проверят качество воздуха. Впрочем, дымку хорошо заметно даже визуально.

Добавим, как минимум три ближайших дня в области будет держаться тридцатиградусная жара, небольшие дожди возможны в среду и четверг. Затем синоптики обещают, что жара постепенно будет спадать, установится обычная для конца лета погода, 12-14 августа ожидается температура воздуха ночью 10-15°, днем 20-25°.

Екатеринбург, Марина Иванова

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