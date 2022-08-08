Екатеринбург задыхается от дыма лесных пожаров

В Екатеринбурге весь день держится сильнейший смог. Едкий запах гари ощущается во всех районах города. Причиной смога стал дым от лесных пожаров в ХМАО, а также неблагоприятные метеоусловия на Урале – отсутствие ветра и дождей. По прогнозу синоптиков, ситуация с погодой изменится только к середине недели.

Санитарные врачи и МЧС дали несколько рекомендаций, как спастись от смога:

– держать окна в помещениях закрытыми, особенно в ночные и утренние часы;

– избегать длительных прогулок на открытом воздухе;

– при выходе на улицу пользоваться маской или респиратором;

– пить больше воды, есть фрукты и овощи;

– отказаться от курения и алкоголя;

– чаще проводить влажную уборку в помещениях, использовать приборы для увлажнения и очистки воздуха;

– отказаться от контактных линз в пользу очков;

– при неприятных симптомах промывать глаза, нос и горло.

При сильном недомогании, бессоннице, появлении кашля или одышки нужно обратиться к врачу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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