Екатеринбург задыхается от дыма лесных пожаров

В Екатеринбурге весь день держится сильнейший смог. Едкий запах гари ощущается во всех районах города. Причиной смога стал дым от лесных пожаров в ХМАО, а также неблагоприятные метеоусловия на Урале – отсутствие ветра и дождей. По прогнозу синоптиков, ситуация с погодой изменится только к середине недели.
Санитарные врачи и МЧС дали несколько рекомендаций, как спастись от смога:
– держать окна в помещениях закрытыми, особенно в ночные и утренние часы;
– избегать длительных прогулок на открытом воздухе;
– при выходе на улицу пользоваться маской или респиратором;
– пить больше воды, есть фрукты и овощи;
– отказаться от курения и алкоголя;
– чаще проводить влажную уборку в помещениях, использовать приборы для увлажнения и очистки воздуха;
– отказаться от контактных линз в пользу очков;
– при неприятных симптомах промывать глаза, нос и горло.
При сильном недомогании, бессоннице, появлении кашля или одышки нужно обратиться к врачу.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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