Полтора десятка свердловских компаний вычеркнули из IT-реестра

В Свердловской области работает 809 IT-компаний, которые попали в соответствующий реестр Минцифры РФ. Это больше, чем в среднем в регионах страны. Практически вся айти-отрасль в регионе представлена малым и микробизнесом, более 600 организаций.

Под августовскую «зачистку» реестра уральцы практически не попали. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики губернатора, после актуализации реестра из него вычеркнули 15 компаний – это ряд образовательных, строительных, промышленных организаций.

Напомним, Минцифры к 1 августа вычеркнуло из реестра более 400 компаний, не относящихся к IT-сфере, но по каким-то причинам попавших в реестр. Среди них «Почта России», Сбербанк, «Тинькофф банк» и еще несколько десятков банков и страховых компаний, Центробанк, Московская биржа и другие. Накануне стало известно, что сотрудникам этих исключенных из реестра компаний сохранят льготную ипотеку, если они успели ее оформить.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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