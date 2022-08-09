В Свердловской области собирают заявки от айтишников, которые не хотят в армию

В Свердловской области отсрочку во время весеннего призыва получили 186 сотрудников IT-сферы. Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, стартовал прием заявок на отсрочку от осеннего призыва. Заявку на «Госуслугах» надо заполнить до 11 августа, сделать это должны организации.

Право на отсрочку есть у парней 18-27 лет, если они соответствуют следующим критериям: имеют российское гражданство, работают по трудовому договору, имеют высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работают в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года, при этом продолжительность рабочего дня должна быть не менее 8 часов. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы. Заявки Минцифры России передаст в Минобороны до 31 августа. Решение будет принимать призывная комиссия, призывнику надо будет с повесткой явиться в военкомат и подтвердить право на отсрочку.

Как ранее писал «Новый День», 809 компаний из Свердловской области находятся в соответствующем реестре. Ещё 15 фирм вычеркнули оттуда к 1 августа.

Екатеринбург, Марина Иванова

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