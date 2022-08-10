Туристам, которые решили прервать отпуск в Крыму, придется добираться с пересадками: билетов на поезда нет

Туристов, которые после вчерашних взрывов, хотят уехать из Крыма раньше, ждет неприятный сюрприз: билетов на поезда до Екатеринбурга нет до конца августа. Поэтому добираться до Урала придется или с пересадками, или на машине.

Напомним, накануне в районе Новофедоровки прогремело несколько взрывов. Основной причиной ЧП на аэродроме «Саки» в Крыму в минобороны РФ назвали нарушение пожарной безопасности, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. «Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва – нет», – пояснили там.

Тем не менее некоторые туристы, отдыхающие недалеко от места ЧП, задумываются о том, чтобы вернуться домой раньше, чем планировали. Правда, сделать это будет крайне проблематично. По данным поисковых систем, билетов на поезда из Симферополя на ближайшие даты почти нет. Есть три места в купе в поезде «Таврия», но только до Краснодара или Ростова-на-Дону. Оттуда до Екатеринбурга добраться можно тоже поездом, но опять же – свободных мест остались считанные единицы.

Пакетных туров из Екатеринбурга в Крым в этом году почти не было, поскольку авиасообщения с полуостровом нет. Поэтому все уральские туристы, которые сейчас находятся отдыхе, – это самостоятельные путешественники. И их крайне мало.

По данным Ассоциации туроператоров России, всего в Крыму может находиться от 300 до 500 тысяч россиян, 95% из них приехали на своих машинах. Туроператоры пока не фиксируют обращений от туристов, аннуляций по уже приобретенным турам также нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»