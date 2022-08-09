Минобороны назвало причину взрывов на аэродроме в Крыму

Основной причиной ЧП на аэродроме «Саки» в Крыму в минобороны РФ назвали нарушение пожарной безопасности, – сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Собеседник в российском минобороны, в частности, сказал: «В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме «Саки» рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва – нет».

По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.

Глава минздрава Крыма Константин Скорупский позднее сообщил о пятерых пострадавших, включая ребенка. Они были доставлены в больницу после взрывов, четверо из них уже отпущены домой после оказания им медпомощи, еще один находится в операционной.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов на аэродроме «Саки» один человек погиб.

Москва, Иван Бабурин

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