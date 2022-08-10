«Зов народа» пожаловался на Бомбу Киберсиси

Патриотическое движение «Зов народа» написало жалобу в Следственный комитет России на екатеринбургского артиста травести-шоу Сергея Нечаева, известного под сценическим псевдонимом «Бомба Киберсиси». Активисты считают, что тот нарушил статью 17.10 Кодекса об административных правонарушениях «Порядок официального использования государственных символов», когда исполнил гимн России, размахивая радужным флагом в гей-клубе Fame. Текст жалобы опубликовала в своем телеграме Ксения Собчак.

«Сегодня, когда наша армия сражается на Украине за Русский мир и идеалы, куда входят традиционные ценности, а со стороны Запада нам пытаются навязать «цивилизационные» ЛГБТ-ценности, данное действие, кроме как провокацией, назвать нельзя», – сказано в тексте документа.

Напомним, Сергей Нечаев выступает в травести-шоу уже много лет. В прошлом он участник боевых действий в Чечне. Ранее по поводу его выступления под гимн России высказался депутат Госдумы Виталий Милонов, предложивший отправить всех трансвеститов в психиатрические лечебницы, а на месте гей-клубов открыть кафе-мороженое.

Екатеринбург, Елена Сычева

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