Милонов предложил закрыть все гей-клубы после того, как уральский травести спел гимн России с флагом ЛГБТ

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил закрыть все гей-клубы. Так он отреагировал на видео из Екатеринбурга, на котором травести-артист с ЛГБТ-флагом в руках исполнил под фонограмму гимн России.

Видео накануне вечером распространили некоторые уральские СМИ. В гей-клубе Fame травести-дива «Бомба Киберсиси» на своем выступлении исполнила под фонограмму гимн России, при этом в руках у нее был радужный флаг. Известно, что под амплуа «Бомбы Киберсиси» в клубе выступает Сергей Нечаев, который, судя по информации из открытых источников, ранее участвовал в боевых действиях в Чечне.

Сегодня в эфире «Говорит Москва» выступление «Бомбы» прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Он предложил закрыть все гей-клубы, а трансвеститов отправить на принудительное лечение в психбольницы.

«Трансвеститами должны заниматься не правоохранительные органы, а органы психиатрии. Хватит Ваньку валять. Уже давным-давно пора признать на государственном уровне, что трансвеститы – это психбольные, требующие немедленного лечения, госпитализации принудительной, если они добровольно не хотят госпитализироваться. Трансвеститов надо всех в психушки, гей-клубы, естественно, все закрыть, открыть на месте гей-клубов детские мороженицы, как символ победы нормальных отношений над ненормальными», – заявил депутат в эфире «Говорит Москва».

Напомним, ранее другой депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург в числе городов-центров однополых отношений.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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