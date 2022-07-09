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Суббота, 9 июля 2022, 11:57 мск

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Вассерман назвал Екатеринбург городом, где процветает гомосексуализм

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург, Москву и Петербург городами, в которых есть «тяга к гомосексуализму». Призывая запретить пропаганду однополой любви, Вассерман заявил, что по теории, каждый человек «способен получать удовольствие от сексуальных контактов с представителями своего же пола».

Цитаты депутата приводит Федеральное агентство новостей (ФАН), которому Анатолий Вассерман дал интервью.

«Несмотря на неэффективность такой пропаганды [гомосексуализма], ее, тем не менее, следует запретить, – цитирует Вассермана агентство. – Вызывающая полное отторжение у народных масс в целом, она может оказать пагубное влияние и искалечить судьбы ряда неустойчивых и склонных к гомосексуализму личностей».

По мнению депутата, гомосексуализм больше свойственен городам-миллионникам. В пример Вассерман приводит древний Рим, где было много гейских пар, а также современные Екатеринбург, Москву и Петербург.

«Впрочем, и сейчас, насколько нам известно, центрами однополых отношений являются именно мегаполисы. В России это, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Уровень психологической нормы в них намного ниже рекомендуемого, что вызывает у местных жителей античеловеческое половое поведение. Ставить этих людей в условия дополнительного соблазна не хочется! Поэтому запрет на пропаганду нетрадиционщины крайне необходим», – говорит парламентарий.

Также он вспоминает теорию, по которой в каждом человеке есть что-то от гомосексуалиста. «Каждый из нас в какой-то мере способен получать удовольствие от сексуальных контактов с представителями своего же пола, – уточнил парламентарий. – «Мера» эта, как правило, небольшая, но иногда и ее хватает для принятия рокового решения стать геем или лесбиянкой. Так что Володин (требовал запретить пропаганду гомосексуализма, – прим. ред.) прав: нам лучше не ставить судьбы россиян под угрозу».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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Метки / Госдума

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