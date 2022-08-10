Реконструировать дороги около Ледовой арены будет ГУДСР

Реконструкцией территории вокруг Ледовой арены займется «Городское управление дорожно-строительных работ». ГУДСР была единственной компанией, которая вообще подавала заявку на участие в этом конкурсе. Контракт будет заключен по максимальной цене – бюджет заплатит более 1,3 млрд рублей.

Напомним, близ Ледовой арены необходимо построить очистные сооружения, соорудить мост через Исеть и реконструировать дороги. Работы пройдут в два этапа. В ходе первого подрядчик займётся улицей Народной воли на участке от улицы Степана Разина до левого берега реки Исети. В это же время надо построить очистные сооружения и мост. А на втором этапе запланированы реконструкция участка улицы Народной Воли, от улицы Степана Разина до ул. 8 Марта и Степана Разина, от улицы Народной Воли до улицы Декабристов. Все работы должны быть закончены к ноябрю 2024 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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