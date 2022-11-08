У ледовой арены на два месяца перекроют дорогу

В Екатеринбурге реконструируют улицу Степана Разина, из-за этого с 19 ноября закрывается проезд по ней на участке от улицы Народной Воли до дома № 6 на Разина. Перекрытие анонсировано до 15 января, объехать участок можно будет по улице 8 Марта. Работы ведет ГУДСР.

Как ранее писал «Новый День», работы близ ледовой арены пройдут в два этапа. В ходе первого подрядчик займется улицей Народной Воли на участке от улицы Степана Разина до левого берега реки Исети, а также построит очистные сооружения и мост.

Екатеринбург, Марина Иванова

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