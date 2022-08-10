В Екатеринбурге задержали депутата гордумы Алексея Холодарева. Стало известно, за что

В Екатеринбурге полиция задержала депутата гордумы Алексея Холодарева. По данным адвоката Алексея Бушмакова, Холодарева доставили в отдел полиции №4.

«Задержан до судебного заседания в Октябрьском районном суде», – сообщил Бушмаков в своих соцсетях.

Адвокат Алексей Бушмаков рассказал «Новому Дню», что поводом для задержания стала запись на странице в соцсети Холодарева. Это была ссылка на фильм «Он вам не Димон». Суд состоится сегодня в 15.00

В картотеке Октябрского суда говорится, что дело об административном правонарушении по статье КоАП 20.3 ч. 1 поступило сегодня, 10 августа, – сообщили «Новому Дню» в Октябрьском суде.

Напомним, 24 февраля Холодарев опубликовал пост с резкой критикой действий президента Владимира Путина и антивоенным лозунгом. После этого он неоднократно критически высказывался о политической ситуации в России. За дискредитацию ВС РФ Холодарев уже был оштрафован на 40 тысяч рублей.

Накануне «Коммерсант Урал» писал, что Алексея Холодарева вызывали в полицию для составления протокола. Сам Холодарев сообщил изданию, что ему неизвестно, с чем связан «интерес правоохранительных органов». «Не думаю, что и в этот раз меня вызывают из-за высказываний о спецоперации. Я уже давно ничего не публиковал по этой теме. Единственное, что мне известно, что протокол должен быть за публикацию экстремистской символики или что-то в этом духе. Точно станет известно завтра», – цитирует «Коммерсант Урал» депутата.

Ранее Холодарева исключили из партии «Справедливая Россия», от которой он был избран, однако он по-прежнему остается депутатом городской думы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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