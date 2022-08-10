Депутат получил 14 суток за перепост в соцсетях

Октябрьский районный суд отправил депутата гордумы Екатеринбурга Алексея холодарева под арест на 14 суток. Об этом сообщил «Новому Дню» адвокат Алексей Бушмаков.

Напомним, сегодня Холодарев был задержан полицией до начала судебного заседания. Выяснилось, что причиной для составления протокола стал пост в соцсети пятилетней давности. В 2017 году Алексей Холодарев разместил на своей странице фильм «Он вам не Димон» организации ФБК, позже признанной экстремистской.

Напомним, 24 февраля Холодарев опубликовал пост с резкой критикой действий президента Владимира Путина и антивоенным лозунгом. После этого он неоднократно критически высказывался о политической ситуации в России. За дискредитацию ВС РФ Холодарев уже был оштрафован на 40 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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