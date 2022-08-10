«Это преступление за рамками человеческого понимания», – детский омбудсмен прокомментировал продажу 7-летнего сына матерью

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал, что впервые в своей практике сталкивается со случаем продажи ребенка родной матерью. «Это особо опасное, циничное преступление, преступление за рамками человеческого понимания. Бесчеловечность в полной мере», – отметил Игорь Рудольфович в беседе с корреспондентом «Нового Дня».

«Государство вмешается в эту ситуацию и с точки зрения оценки деяний взрослого (матери), и с точки зрения охраны здоровья и защиты прав ребенка. С мальчиком уже начата работа. Сначала нужно провести диагностику, чтобы понять, какая вообще помощь может понадобиться. Я не исключаю вероятности, что в такой жуткой истории может появиться и статья за жестокое обращение. Будем разбираться», – пообещал Игорь Мороков.

Омбудсмен также рассказал, что комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки наверняка обратят внимание на семью в целом. Известно, что у матери есть еще двое детей: старший сын и младшая дочь.

«Нужно понять, как с другими детьми в семье ситуация складывается. Но повторюсь: надо разбираться, решать очень деликатно», – прокомментировал Мороков, добавив, что такой случай – первый за всю его практику. Раньше с продажей детей в Свердловской области уполномоченный не сталкивался.

Напомним, в Екатеринбурге родная мать продала своего 7-летнего сына за 300 тысяч рублей. Покупателям, под видом которых выступили волонтеры, 36-летняя женщина заявила, что продает ребенка, потому что он не поладил с ее новым мужем. Кроме того, якобы матери нужны были деньги, чтобы отдать долги. По неподтвержденной информации, мать пришла «на сделку» с самим мальчиком и полным пакетом документов: она открепила его от больницы и забрала документы из школы. Женщину задержали с поличным (во время получения денег) в одном из торговых центров Екатеринбурга. Следственным отделом по Верх-Исетскому району предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля в отношении несовершеннолетнего». Наказание за совершение этого преступления – вплоть до 10 лет лишения свободы. Мальчик помещен в больницу для оказания медицинской помощи, после чего будет решаться вопрос о его дальнейшем месте пребывания.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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