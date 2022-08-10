В Екатеринбурге женщина пыталась продать сына за 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге задержана женщина, которая пыталась продать своего 7-летнего сына. В конце июля она разместила объявление в социальных сетях и предложила потенциальным покупателям забрать ребенка за 300 тысяч рублей.

Информацией заинтересовались волонтеры общественной организации «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми. Общественники связались с женщиной и договорились о сделке, которая должна была состояться в торговом центре 9 августа. Мать действительно пришла с сыном и показала все документы на ребенка. После того как она получила от «покупателей» часть оговоренной суммы, ее задержали правоохранители.

Как сообщили в областном СК, женщине 1986 года рождения предъявлено обвинение по ч.2 ст.127.1 УК РФ «Торговля в отношении несовершеннолетнего». Подозреваемая – уроженка одной из стран СНГ. Она уже дала признательные показания.

Подробностями задержания поделился пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «Со слов задержанной, она пошла на преступление в связи со своим тяжелым материальным положением, хотя верится в эту версию с трудом, так как ее супруг сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей, семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом. Поэтому возможны и другие мотивы случившегося. В семье кроме этого мальчика есть еще двое детей: младшая дочь и старший сын. В роли покупателя ребенка выступила жительница Москвы, которая представила предоплату. Чтобы эта продажа состоялась, покупателю и продавцу пришлось переписываться порядка трех недель в социальных сетях. Ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась, но с правоохранительной системой познакомиться успела: в отношении нее возбуждалось административное делопроизводство за незаконную торговлю этиловым спиртом. Глава семьи якобы не знал о криминальной сделке своей супруги».

По словам Валерия Горелых, сейчас мальчик находится в больнице, а затем будет решаться вопрос о его дальнейшей судьбе. Следственный комитет обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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