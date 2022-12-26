Закончено следствие по делу иностранки, пытавшейся продать собственного сына

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 36-летней иностранной гражданки, которая пыталась продать своего 7-летнего сына.

Как сообщили в прокуратуре, в ближайшее время дело направят в Верх-Исетский районный суд. Женщину будут судить по «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в материальной и иной зависимости от виновного).

Как уже сообщал «Новый день», в конце июля женщина разместила объявление в социальных сетях и предложила потенциальным покупателям забрать ребенка за 300 тысяч рублей. Информацией заинтересовались волонтеры общественной организации «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми. Общественники связались с женщиной и договорились о сделке, которая должна была состояться в торговом центре 9 августа. Мать действительно пришла с сыном и показала все документы на ребенка. После того как она получила от «покупателей» часть оговоренной суммы, ее задержали правоохранители.

По ходатайству следствия СКР в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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