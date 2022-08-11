Женщину, продававшую сына за 300 тысяч, арестовали на 2 месяца

36-летнию Наргизу, которая пыталась продать родного 7-летнего сына, арестовали до октября, на два месяца.

Такое решение только что принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Оказалось, что Наргиза Айтматова – не гражданка России, следствие опасалось, что она может скрыться. Хотя женщина заверила, что делать этого не будет, поскольку на иждивении у нее малолетние дети и находится на территории РФ она на законных основаниях. Ранее судима не была, не трудоустроена. Суду Наргиза пояснила, что на вырученные от продажи ребенка деньги хотела помочь своей матери и брату-инвалиду.

Напомним, накануне в Екатеринбурге была задержана женщина, которая пыталась продать своего 7-летнего сына за 300 тысяч рублей. Ее объявлением в интернете заинтересовались волонтеры общественной организации «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми. Общественники связались с женщиной и договорились о сделке, которая должна была состояться в торговом центре 9 августа. Мать действительно пришла с сыном и показала все документы на ребенка. После того как она получила от «покупателей» часть оговоренной суммы, ее задержали правоохранители.

Со слов задержанной, она пошла на преступление в связи со своим тяжелым материальным положением, хотя ее муж заявил полиции, что зарабатывает 120 тысяч рублей в месяц. Поэтому возможны и другие мотивы случившегося.

Общественники из «Альтернативы» рассказывали, что у Наргизы, кроме 7-летнего сына от первого брака (его она и хотела продать), есть еще двое детей от второго брака (с нынешним мужем). Мать пояснила, что муж был против старшего сына, и они решили продать ребенка, чтобы рассчитаться со своими долгами. Сегодня в здание суда приходила знакомая семьи по имени Изат. Она рассказала журналистам, что у семьи на двоих – шестеро детей. По всей видимости, трое – дети мужчины от прошлого брака, 7-летний – сын Наргизы от ее прошлого брака и двое совместных детей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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