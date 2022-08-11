«На двоих у них шесть детей», – знакомая Наргизы, торговавшей сыном, рассказала про семью

Знакомая Наргизы, которую обвиняют в торговле собственным 7-летним сыном, рассказала, как жила эта семья. Женщина пришла в Верх-Исетский суд Екатеринбурга, чтобы поддержать подругу, в отношении которой сегодня избирают меру пресечения – следствие настаивает на аресте.

Изат (так зовут знакомую Наргизы) рассказала журналистам, что ничего плохого про семью сказать не может. Живут они якобы хорошо, детей никогда не обижали. Изат очень удивилась, когда услышала новости про то, что мать собиралась продать своего 7-летнего сына.

«Она вообще спокойная, очень хорошая женщина. Я не знаю, почему она на такое пошла. Мне 60 лет, я в первый раз с таким сталкиваюсь. Не ожидала от нее», – рассказала Изат. По информации женщины, всего в семье шестеро детей. По всей видимости, трое детей у мужа Наргизы – от первого брака, 7-летний мальчик – сын Наргизы от бывшего мужа. Также у пары есть двое совместных детей. Ранее проходила информация, что Наргиза решила продать своего 7-летнего родного сына как раз по той причине, что тот не ладит с отчимом.

Изат также рассказала, что родственники из Киргизии просили у Наргизы денег. Возможно, поэтому она и решилась на такой поступок.

Напомним, накануне в Екатеринбурге была задержана женщина, которая пыталась продать своего 7-летнего сына за 300 тысяч рублей. Ее объявлением в соцсети заинтересовались волонтеры общественной организации «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми. Общественники связались с женщиной и договорились о сделке, которая должна была состояться в торговом центре 9 августа. Мать действительно пришла с сыном и показала все документы на ребенка. После того как она получила от «покупателей» часть оговоренной суммы, ее задержали правоохранители.

Со слов задержанной, она пошла на преступление в связи со своим тяжелым материальным положением, хотя ее муж заявил полиции, что зарабатывает 120 тысяч рублей в месяц. Поэтому возможны и другие мотивы случившегося.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Ольга Тарасова

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