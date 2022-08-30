Мальчика, которого пыталась продать родная мать, временно поместили в детдом

В Екатеринбурге 7-летнего мальчика, которого пыталась продать родная мать Наргиза, временно определили в детский дом. Отчим якобы собирает документы, чтобы забрать пасынка. Но сделать это затруднительно, потому что с его матерью он не состоял в официальном браке, то есть ребенку мужчина никем не приходится.

Как пишет «Комсомольская правда», первые две недели после задержания Наргизы ребенок находился в больнице, а затем его поместили в детдом. Об этом журналистам рассказал отчим Жоомарт. Со слов мужчины, он собирает документы, чтобы забрать мальчика домой. Но в браке с Наргизой Жоомарт не состоял, то есть официально не является ребенку родственником. Видеться с пасынком ему также не разрешают.

«Теща на меня обиделась. Считает, что не уследил за женой. Как вообще можно продавать детей?! Я до сих пор в шоке. Как она думала, как на это решилась. Надо же было додуматься! Не знаю, о чем они там договаривались. Теперь все серьезно, уголовное дело. Про долги я ничего не знаю. Думал, у них все нормально. Апелляцию на арест мы не подавали. Мне сказали, что это бесполезно. А я не разбираюсь в таком. С женой я не разговаривал, не разрешают пока свидания. У нас в семье не так шикарно, как у многих. Но нормально, главное же семейные ценности. А у ребенка отобрали единственного отца. Это аморально!" – приводит издание слова Жоомарта.

Напомним, 10 августа в Екатеринбурге была задержана женщина, которая пыталась продать своего 7-летнего сына за 300 тысяч рублей. Ее объявлением в интернете заинтересовались волонтеры общественной организации «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми. Общественники связались с женщиной и договорились о сделке, которая должна была состояться в торговом центре 9 августа. Мать действительно пришла с сыном и показала все документы на ребенка. После того как она получила от «покупателей» часть оговоренной суммы, ее задержали правоохранители.

Со слов Наргизы, она пошла на преступление в связи со своим тяжелым материальным положением, хотя ее муж заявил полиции, что зарабатывает 120 тысяч рублей в месяц. Поэтому возможны и другие мотивы случившегося.

Общественники из «Альтернативы» рассказывали, что у Наргизы, кроме 7-летнего сына от первого брака (его она и хотела продать), есть еще двое детей от второго брака (с нынешним мужем). Мать пояснила, что муж не ладил со старшим сыном, и они решили продать ребенка, чтобы рассчитаться с долгами. В суд, на заседание по мере пресечения для Наргизы, приходила знакомая семьи по имени Изат. Она рассказала журналистам, что у семьи на двоих – шестеро детей. По всей видимости, трое – дети мужчины от прошлого брака, 7-летний – сын Наргизы от ее прошлого брака и двое совместных детей.

После оглашения меры пересечения с прессой коротко пообщался следователь по делу Денис Загоруй. Он уточнил, что задержанной грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Мальчик, которого хотела продать мать, находится в больнице, данные о его состоянии не разглашаются. Остальными пятью детьми занимаются органы опеки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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