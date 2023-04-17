Прокурор запросил 6 лет колонии для матери, которая продала своего сына за 300 тысяч рублей

В Верх-Исетском районном суде завершилось судебное расследование по уголовному делу 37-летней уроженки Киргизии, которая обвиняется в продаже сына. Женщине вменяется преступление по пунктам «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Купля-продажа несовершеннолетнего лица, заведомо для виновной находящегося в материальной и иной зависимости от нее». Сегодня в ходе судебных прений прокурор запросил для женщины наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как ранее писал «Новый День», женщина по имени Наргиза была задержана с поличным 10 августа 2022 года в Екатеринбурге. За пару недель до этого она разместила в социальных сетях объявление с предложением купить ее семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей. Информацией заинтересовалась общественная организация «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми. Волонтеры связались с Наргизой и договорились о сделке. Перед встречей женщина попросила задаток, и ей перевели деньги. В назначенный день мать действительно пришла с сыном в условленное место и показала все документы на мальчика. После того как она получила от «покупателей» остальные 290 тысяч рублей, женщину задержали правоохранители.

В полиции Наргиза сообщила, что пошла на преступление из-за тяжелого материального положения. Однако ее муж опровергал, что семья находится в бедствии. Как рассказали знакомые Наргизы, обвиняемая женщина и ее супруг воспитывали шестерых детей. Трое – дети мужчины от прошлого брака, 7-летний мальчик, который стал объектом продажи, – сын Наргизы от ее прошлого брака и еще двое – совместные дети. После случившегося детей передали в органы опеки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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