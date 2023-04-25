За продажу сына женщину приговорили к пяти годам колонии (ФОТО)

В Екатеринбурге огласили приговор 37-летней Наргизе Айтматовой, которая в прошлом году пыталась продать своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, хотя государственный обвинитель просил шесть.

В СУ СКР Свердловской области сообщили, что женщина признана вменяемой, свою вину она признала.

Напомним, уроженка одной из бывших советских республик была задержана с поличным 10 августа 2022 года в Екатеринбурге. За пару недель до этого она разместила в социальных сетях объявление с предложением купить ее семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей. Информацией заинтересовалась общественная организация «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми. Волонтеры связались с Наргизой и договорились о сделке. Перед встречей женщина попросила задаток, и ей перевели деньги. В назначенный день мать действительно пришла с сыном в условленное место и показала все документы на мальчика. После того как она получила от «покупателей» остальные 290 тысяч рублей, женщину задержали правоохранители.

В полиции Наргиза сообщила, что пошла на преступление от бедности. Однако ее муж заявил, что проблем в семье финансовых проблем не было. Как рассказали знакомые Наргизы, обвиняемая женщина и ее супруг воспитывали шестерых детей. Трое – дети мужчины от прошлого брака, 7-летний мальчик, который стал объектом продажи, – сын Наргизы от ее прошлого брака и еще двое – совместные дети. После случившегося детей передали в органы опеки.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Елена Владимирова

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